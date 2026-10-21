Новак: ждем, что к концу года CNPC и "Газпром" договорятся по "Силе Байкала"

Ожидается, что к концу года CNPC и "Газпром" договорятся по "Силе Байкала" Новак: ждем, что к концу года CNPC и "Газпром" договорятся по "Силе Байкала"

Москва21 окт Вести.Российский "Газпром" и китайская CNPC должны к концу 2026 года выйти на коммерческие договоренности по строительству газопровода "Сила Байкала". На это рассчитывают в Москве и Пекине, отметил вице-премьер РФ Александр Новак.

В беседе с журналистами он пояснил, что проект предусматривает поставки газа из России в Китай в объеме около 50 миллиардов кубометров в год.

Ждем, пока наши компании проведут коммерческие переговоры. Надеемся, что к концу года они выйдут на соответствующие договоренности пояснил Новак

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин дал оценку проекту "Сила Байкала". Он заявил, что этот газопровод может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии.