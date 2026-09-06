Москва6 сенВести.После встречи с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке президент России Владимир Путин сделал неожиданное заявление. Об этом пишет Baijiahao.
Уточняется, что речь идет о возможном новом названии газопровода "Сила Сибири-2".
Путин после завершения переговоров с Китаем внезапно дал новое название газопроводу "Сила Сибири-2"отмечается в сообщении
В Китае обратили внимание, что озеро Байкал является одним из национальных символов России и решение назвать в его честь новый газопровод с одной стороны подчеркивает отечественный характер этого проекта. С другой стороны, отмечается в публикации, это может быть сигналом, что КНР может быть не единственным получателем газа с этого трубопровода.
4 сентября вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия и Китай бсуждают проект строительства газопровода "Сила Байкала".