Мишустин: "Сила Байкала" может стать одной из крупнейших газовых артерий Евразии

Мишустин оценил потенциальную мощность газопровода "Сила Байкала" в Китай Мишустин: "Сила Байкала" может стать одной из крупнейших газовых артерий Евразии

Москва21 окт Вести.Проектируемый газопровод "Сила Байкала" в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин​​​.

Выступая на 31-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР, он отметил, что строительство "дальневосточного" маршрута продолжается.

Прорабатывается проект создания трубопровода "Сила Байкала". Он может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии сказал российский премьер-министр

Мишустин подчеркнул, что Россия прочно удерживает лидерство по экспорту нефти и природного газа в Китай.

Ранее стало известно, что РФ в январе-августе 2026 года поставила в Китай 5,153 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 28,31% больше, чем в январе-августе 2025 года.