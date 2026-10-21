Москва21 октВести.Проектируемый газопровод "Сила Байкала" в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на 31-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР, он отметил, что строительство "дальневосточного" маршрута продолжается.
Прорабатывается проект создания трубопровода "Сила Байкала". Он может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразиисказал российский премьер-министр
Мишустин подчеркнул, что Россия прочно удерживает лидерство по экспорту нефти и природного газа в Китай.
Ранее стало известно, что РФ в январе-августе 2026 года поставила в Китай 5,153 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 28,31% больше, чем в январе-августе 2025 года.