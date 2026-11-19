АБН24: Путин сделал Китаю подарок еще до начала переговоров в Шэньчжэне

Китайские СМИ назвали запуск нового газового маршрута из России подарком Пекину АБН24: Путин сделал Китаю подарок еще до начала переговоров в Шэньчжэне

Москва19 ноя Вести.Накануне визита президента России Владимира Путина в Китай стало известно о планах запустить в 2027 году дальневосточный газовый маршрут в КНР мощностью более 10 млрд куб. м в год. Китайские журналисты расценили эту новость как подарок Пекину, пишет АБН24 со ссылкой на публикацию китайского издания.

Как отмечают авторы материала, новая газовая линия позволит изменить систему снабжения северных регионов Китая, снизить нагрузку на действующую инфраструктуру и расширить возможности сухопутных поставок. По мнению журналистов, это особенно актуально на фоне проблем с транспортировкой энергоресурсов через Ормузский пролив.

Путин преподнес важный подарок накануне своего визита в КНР говорится в тексте

Кроме того, накануне поездки Путина помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что помимо газового маршрута к завершению приближается строительства новых энергоблоков Тяньваньской АЭС и атомной электростанции "Сюйдапу".

Китайские журналисты также отметили, что развитие энергетического сотрудничества имеет значение для обеих стран. По их оценке, Россия продолжает разворачивать экспорт своих энергоносителей на восточное направление.

Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошел в Шэньчжэне 18-19 ноября. Форум объединяет 21 экономику Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Россию, Китай и США.

В рамках визита Путин провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также принял участие во встрече лидеров России, США и Китая.