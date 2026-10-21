Москва21 октВести.Россия и Китай должны еще больше расширять географию для воздушного транспорта. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
Он отметил, что страны должны модернизировать пункты пропуска, формировать новые маршруты, а также внедрять цифровые технологии в железнодорожные перевозки.
Ну и, конечно, еще больше расширить географию для воздушного транспортасказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая
Ранее Мишустин заявил, что проектируемый газопровод "Сила Байкала" в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии.