Мишустин: РФ и КНР должны еще больше расширять географию воздушного транспорта

Мишустин призвал расширять географию воздушного транспорта между Россией и КНР Мишустин: РФ и КНР должны еще больше расширять географию воздушного транспорта

Москва21 окт Вести.Россия и Китай должны еще больше расширять географию для воздушного транспорта. Об этом заявил премьер РФ Михаил Мишустин​​​.

Он отметил, что страны должны модернизировать пункты пропуска, формировать новые маршруты, а также внедрять цифровые технологии в железнодорожные перевозки.

Ну и, конечно, еще больше расширить географию для воздушного транспорта сказал Мишустин на 31-й регулярной встрече глав правительств России и Китая

Ранее Мишустин заявил, что проектируемый газопровод "Сила Байкала" в Китай может стать одной из крупнейших газовых артерий в Евразии.