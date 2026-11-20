Москва20 ноя Вести.Российские транспортные коридоры позволяют не только обеспечивать экспорт и импорт страны, но и дают возможность зарубежным партнерам вывозить свои грузы на внешние рынки. Ими пользуются, в частности, Китай и другие страны Азии. Об этом заявил заместитель председателя правительства России Андрей Никитин в интервью информационной службе "Вести".

По словам Никитина, транспортный суверенитет является важной составляющей общего суверенитета государства и укрепляет связи России с дружественными странами.

Это способность и возможность обеспечивать экспорт наших грузов, наших грузов нашей промышленности, импорт тех материалов, которые нам нужны. И, конечно, мы крупнейшая страна в мире, мы крупнейший транспортный коридор сами по себе. Это возможность для наших партнеров комфортно и безопасно вывозить свои грузы на экспорт, этим пользуются и страны Азии, и Китай, и другие страны. И, безусловно, здесь мы не просто создаем наш суверенитет, это не просто наши транспортные коридоры – это наши связи с дружественными партнерскими государствами сказал Никитин

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал о ключевых транспортных проектах России.