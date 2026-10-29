Еврокомиссия: "Северный поток" не возобновит работу даже после конца конфликта

В Евросоюзе заявили, что "Северный поток" не запустят даже после конца конфликта Еврокомиссия: "Северный поток" не возобновит работу даже после конца конфликта

Москва29 окт Вести.Подводный газопровод из России в Германию "Северный поток" не возобновит работу даже после завершения украинского конфликта, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью журналистам.

Она отметила, что в Еврокомиссии выступают против совместной попытки России и США реанимировать проект.

У нас уже действует законодательство, которое запрещает нам импортировать газ из России, и оно останется в силе приводит ТАСС слова Пинью

Представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен уточнила, что в ЕС приняли решение о поэтапном прекращении всего импорта российского газа к концу 2027 года.

В среду газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Россия и США на переговорах по украинскому урегулированию затрагивали возможные совместные проекты в энергетике, в том числе упоминалась тема поставок газа в Европу по сохранившимся ниткам "Северного потока".

Как отмечали источники, экономические договоренности рассматриваются как возможная часть послевоенного соглашения и основа для долгосрочного восстановления Украины.