Москва29 октВести.Подводный газопровод из России в Германию "Северный поток" не возобновит работу даже после завершения украинского конфликта, заявила официальный представитель Еврокомиссии Паула Пинью журналистам.
Она отметила, что в Еврокомиссии выступают против совместной попытки России и США реанимировать проект.
У нас уже действует законодательство, которое запрещает нам импортировать газ из России, и оно останется в силеприводит ТАСС слова Пинью
Представитель Еврокомиссии по вопросам энергетики Анна-Кайса Итконен уточнила, что в ЕС приняли решение о поэтапном прекращении всего импорта российского газа к концу 2027 года.
В среду газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что Россия и США на переговорах по украинскому урегулированию затрагивали возможные совместные проекты в энергетике, в том числе упоминалась тема поставок газа в Европу по сохранившимся ниткам "Северного потока".
Как отмечали источники, экономические договоренности рассматриваются как возможная часть послевоенного соглашения и основа для долгосрочного восстановления Украины.