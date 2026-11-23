РФ потребовала от Нидерландов прояснить причастность к атаке на Крымский мост

Посольство РФ ждет объяснений от Нидерландов по поводу атак на Крымский мост РФ потребовала от Нидерландов прояснить причастность к атаке на Крымский мост

Москва23 ноя Вести.Посольство РФ в Гааге направило в министерство иностранных дел Нидерландов запрос с просьбой прояснить причастность нидерландской компании Destinus к ударам по Крымскому мосту, заявили в российской дипмиссии.

Сегодня посольство направило в МИД Нидерландов официальный запрос с просьбой прояснить возможную причастность сотрудников оборонной компании Destinus, базирующейся в Хенгело, к атакам против Российской Федерации говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х

Ранее компания Destinus заявила, что ее ракеты Ruta, поставляемые Киеву, а также беспилотники использовались при атаках на Крымский мост.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала признание компании саморазоблачением, которое разделило общество в Нидерландах.

После заявления Destinus лидер фракции правой партии "Форум за демократию" в муниципальном совете нидерландского Хенгело Брайан Гертсхейс объявил о том, что будет добиваться закрытия завода компании.