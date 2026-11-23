Москва23 нояВести.Посольство РФ в Гааге направило в министерство иностранных дел Нидерландов запрос с просьбой прояснить причастность нидерландской компании Destinus к ударам по Крымскому мосту, заявили в российской дипмиссии.
Сегодня посольство направило в МИД Нидерландов официальный запрос с просьбой прояснить возможную причастность сотрудников оборонной компании Destinus, базирующейся в Хенгело, к атакам против Российской Федерацииговорится в заявлении, опубликованном в соцсети Х
Ранее компания Destinus заявила, что ее ракеты Ruta, поставляемые Киеву, а также беспилотники использовались при атаках на Крымский мост.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала признание компании саморазоблачением, которое разделило общество в Нидерландах.
После заявления Destinus лидер фракции правой партии "Форум за демократию" в муниципальном совете нидерландского Хенгело Брайан Гертсхейс объявил о том, что будет добиваться закрытия завода компании.