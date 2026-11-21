В Нидерландах потребовали закрыть завод по производству дронов для Украины Депутат Гертсхейс заявил о намерении закрыть завод БПЛА в Нидерландах

Москва21 ноя Вести.Лидер фракции правой партии "Форум за демократию" (FvD) в муниципальном совете нидерландского Хенгело Брайан Гертсхейс заявил о намерении добиваться закрытия завода компании Destinus, выпускающего беспилотники для Украины. Об этом он заявил РИА Новости.

По словам депутата, если сотрудники предприятия действительно помогали украинской армии наносить удары по объектам на территории России, это не только является нарушением Женевской конвенции, но и делает предприятие законной военной целью.

В настоящее время в моем родном городе Хенгело наблюдается большое волнение по поводу производителя вооружений, который содействует войне на Украине. Я пытаюсь добиться от местных властей принятия мер, направленных на закрытие компании Destinus сказал Гертсхейс

Он подчеркнул, что люди в городе всерьез обеспокоены и не хотят становиться "жертвами извращенных интересов производителей оружия" в муниципалитете.

Ранее Destinus сделала заявление о применении Вооруженными силами Украины ракет Ruta Block 1 производства этой фирмы при атаке на Крымский мост.