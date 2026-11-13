Москва13 ноя Вести.Неизвестные хакеры совершили кибератаку на корпоративные сети немецкой компании Quantum Systems, производящей беспилотники и поставляющей их Украине. Об этом сообщил журнал Der Spiegel со ссылкой на источники.

Злоумышленникам удалось разместить вредоносное программное обеспечение на сервере обновлений компании. Представитель Quantum Systems подтвердил, что в конце октября был выявлен инцидент в сфере кибербезопасности. Первичный анализ указал на активную кибератаку со стороны неизвестных злоумышленников. Совместно с профильными ведомствами угрозу удалось оперативно локализовать.

Инцидент вызвал обеспокоенность в Бундесвере, правоохранительных органах и спецслужбах Германии. Quantum Systems является подрядчиком немецких вооруженных сил, а также располагает производственными площадками и совместными предприятиями на Украине. На время проверки командование немецких вооруженных сил приостановило полеты беспилотников производства Quantum Systems.

Как сообщает издание, вредоносный код был замаскирован под легитимное обновление программы, предназначенной для планирования полетных заданий. Это программное обеспечение используется для управления разведывательными беспилотниками Vector, которые применяются украинскими войсками и состоят на вооружении Бундесвера под названием Falke.

Вредоносное обновление успело загрузиться на серверы Бундесвера и других заказчиков, однако на сами беспилотники не попало.

В Quantum Systems заявили, что угроза устранена, рисков для операторов и конечных пользователей нет, а беспилотники готовы к эксплуатации.

Достоверных сведений о том, кто организовал кибератаку, пока не имеется.