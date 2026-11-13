FT: бундесвер приостановил использование БПЛА Quantum Systems после кибератаки FT: бундесвер остановил использование БПЛА Quantum Systems после кибератаки

Москва13 ноя Вести.Вооруженные силы Германии (Бундесвер) временно прекратили эксплуатацию беспилотников немецкой Quantum Systems GmbH. Причиной стала кибератака на компанию, которая, среди прочего, выпускает БПЛА для Украины. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT).

Пресс-служба Quantum Systems GmbH в конце октября 2026 года сообщила, что компания столкнулась с хакерской атакой. О случившемся уведомили компетентные органы, проводится расследование.

По данным FT, пауза в применении дронов Quantum Systems в Бундесвере носит "предупредительный характер".

Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что клиентов предупредили: зараженный файл распространялся через сервер, который отвечает за обновление QBase — системы наземного управления и планирования миссий.

Quantum Systems — немецкий разработчик в сфере ВПК и производитель беспилотников. Компания поставляет беспилотники украинской армии с мая 2022 года.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие регулярно уничтожают на добропольском направлении немецкие беспилотные летательные аппараты с вертикальным взлетом Vector, используемые Вооруженными силами Украины (ВСУ)