Москва27 сен Вести.Украинский производитель беспилотников "Пегас Армс" сообщили о приостановке работы из-за повреждения своего цеха.

В сообщении на странице компании в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) говорится о существенном повреждении цеха и приостановке в связи с этим производства на неопределенный срок.

В четверг МО РФ сообщило, что в Киеве в результате ударов ВС РФ был поражен цех ООО "Пегас Армс", где производились и хранились БПЛА большой и средней дальности​​​.