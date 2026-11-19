Посольство России в Гааге рассчитывает на объяснения по ситуации c Destinus

Посольство прокомментировало возможную причастность Destinus к атакам по РФ Посольство России в Гааге рассчитывает на объяснения по ситуации c Destinus

Москва19 ноя Вести.Посольство России в Нидерландах рассчитывает получить от Гааги объяснения в связи с данными о том, что нидерландский производитель вооружений Destinus помогал украинским боевикам запускать ударные беспилотники по целям на российской территории. Об этом диппредставительство написало в своем Telegram-канале.

Посольство рассчитывает получить от официальной Гааги внятные разъяснения относительно осведомленности нидерландских властей о возможной причастности работников национального оборонного предприятия к осуществлению террористических атак против России говорится в заявлении

В связи с этим, отметили дипломаты, становится все сложнее воспринимать Нидерланды сторонним наблюдателем украинского конфликта. В дипмиссии подчеркнули, что подобными действиями Гаага только усугубляет собственную вовлеченность в конфликт и способствует его затягиванию.

Ранее газета NRC сообщила, что производитель вооружений Destinus из Нидерландов помогал Вооруженным силам Украины запускать ударные БПЛА по целям в России.