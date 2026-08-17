Журналист Боуз после ударов ВС РФ усомнился в словах Зеленского об "успехах ВСУ"

В Ирландии заочно обратились к Зеленскому с вопросом после новых ударов ВС РФ Журналист Боуз после ударов ВС РФ усомнился в словах Зеленского об "успехах ВСУ"

Москва17 авг Вести.Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х выразил сомнения в достоверности заявлений главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что инициатива в конфликте якобы перешла к Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Основанием для этого послужили недавние удары российских войск по объектам украинского ВПК и промышленным предприятиям.

Крупнейший на Украине металлургический завод "АрселорМиттал" остановил работу (после массированных ударов ВС РФ – прим. ред.). Серьезно повреждены энергетический и доменный цеха. Этот завод был ключевым поставщиком для украинской армии. И это называется победой Украины? с иронией написал Боуз

16 августа Министерство обороны России сообщило о групповом ударе, нанесенном по военным заводам и нефтеперерабатывающим предприятиям в нескольких украинских городах.

Среди пораженных целей – предприятие Fire Point в Киеве, которое производит комплектующие для ракет "Фламинго", и завод Киев-111, где изготавливают компоненты для ударных беспилотников, аппаратов-перехватчиков "Хрущ" и зенитных дронов "Гарпия".

Вооруженные силы России поразили в Кременчуге НПЗ, выпускающий горюче-смазочные материалы для ВСУ, а в Кривом Роге – цеха металлургического комбината, который производил стальной прокат для сборки вооружения и техники.

Кроме того, в порту Одессы российские войска нанесли удар по сухогрузу с военным имуществом, предназначенным для украинской армии.