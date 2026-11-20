Москва20 ноя Вести.Россия выразила Нидерландам сожаление из-за ущерба зданию посольства королевства в Киеве и снова призвала представителей этой дипмиссии покинуть украинскую столицу, заявило посольство РФ в Гааге РИА Новости.

Дипломаты уточнили, что посла РФ в Нидерландах Владимира Тарабрина вызвали в МИД королевства для обсуждения обстоятельств, при которых было повреждено здание нидерландской дипмиссии в Киеве 19 ноября.

Посол подтвердил нидерландской стороне, что Россия неизменно придерживается своих обязательств по Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года, в том числе принципа неприкосновенности диппредставительств.

Глава российской дипмиссии выразил сожаление ввиду причиненного нидерландскому посольству ущерба… В этой связи вновь призвали голландцев прислушаться к ранее озвученным предостережениям, включая нашу настоятельную рекомендацию покинуть Киев сообщили представители посольства РФ

В мае министерство иностранных дел России призвало жителей Киева и иностранных граждан, включая дипломатов и сотрудников международных организаций, покинуть город как можно скорее для собственной безопасности.

В МИД РФ пояснили, что вооруженные силы России (ВС РФ) начали системные удары по объектам украинской оборонной промышленности, командным пунктам и центрам принятия решений, а так как они рассредоточены по всему Киеву, то риски для находящихся в городе лиц существенно возрастают.