Посольство РФ отвергло обвинения Австрии в ударе по дипмиссии в Киеве

Посольство РФ ответило на обвинения Австрии Посольство РФ отвергло обвинения Австрии в ударе по дипмиссии в Киеве

Москва20 ноя Вести.Посольство России в Австрии отвергло обвинения Вены в нанесении удара по австрийскому дипломатическому представительству в Киеве. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале российского посольства.

19 ноября канцлер Австрии Кристиан Штокер и глава МИД Беате Майнль-Райзингер опубликовали в соцсети Х заявления, в которых возложили на Москву ответственность за атаку на здание дипмиссии.

В этой связи в очередной раз подчеркиваем, что российская сторона никогда не применяла и не применяет вооружение в отношении гражданских объектов на Украине, тем более по дипломатическим миссиям говорится в заявлении

Ранее посольство РФ в Нидерландах призвало дипломатов из Нидерландов покинуть Киев.