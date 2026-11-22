Минобороны: силы ПВО с утра сбили 38 украинских дронов над четырьмя регионами РФ

ПВО России за 12 часов уничтожила 38 украинских беспилотников Минобороны: силы ПВО с утра сбили 38 украинских дронов над четырьмя регионами РФ

Москва22 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение дня уничтожили 38 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

По информации ведомства, цели перехвачены и сбиты в период с 08.00 до 20.00 по московскому времени.

В Минобороны уточнили, что украинские дроны ликвидированы над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Орловской областей.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что в течение минувшей ночи ПВО России нейтрализовала 170 беспилотников (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ).