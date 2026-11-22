Над регионами России за ночь сбили 170 украинских БПЛА МО РФ: силы ПВО за ночь уничтожили 170 беспилотников ВСУ

Москва22 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны в течение ночи уничтожили 170 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

Российская ПВО отработала в ночь на воскресенье над восемью регионами, а также акваториями Азовского и Черного морей.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Воздушную атаку противника отразили над Брянской, Белгородской, Курской, Воронежской, Тульской и Ростовской областями.

Кроме того, вражеские дроны уничтожили над Краснодарским краем и Крымом.

Ранее власти Белгородской области сообщили, что украинские боевики за сутки 138 раз атаковали регион. Один мирный житель погиб, три человека госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии.