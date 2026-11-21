МО РФ сообщило об уничтожении 275 дронов ВСУ за ночь

Над Россией за ночь сбили 275 украинских БПЛА МО РФ сообщило об уничтожении 275 дронов ВСУ за ночь

Москва21 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи сбили 275 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.

ПВО в ночь на субботу отработала над 12 регионами страны и Черным морем.

В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 20 ноября до 08.00 мск 21 ноября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 275 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении ведомства

Воздушную атаку противника отразили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями.

Кроме того, беспилотники ВСУ сбили над Крымом.

Ранее Минобороны отчиталось о поражении морского судна с грузами двойного назначения в районе Одессы. ВС РФ также в течение ночи атаковали Криворожскую ТЭС в Днепропетровской области и электроподстанцию в Сарнах Ровенской области. Энергообъекты обеспечивали работу военных предприятий на Украине.