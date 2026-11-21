Москва21 нояВести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в течение ночи сбили 275 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
ПВО в ночь на субботу отработала над 12 регионами страны и Черным морем.
В течение прошедшей ночи с 20.00 мск 20 ноября до 08.00 мск 21 ноября дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 275 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Воздушную атаку противника отразили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской и Смоленской областями.
Кроме того, беспилотники ВСУ сбили над Крымом.
Ранее Минобороны отчиталось о поражении морского судна с грузами двойного назначения в районе Одессы. ВС РФ также в течение ночи атаковали Криворожскую ТЭС в Днепропетровской области и электроподстанцию в Сарнах Ровенской области. Энергообъекты обеспечивали работу военных предприятий на Украине.