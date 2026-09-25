Москва25 сенВести.Противовоздушная оборона РФ в дневное время 25 сентября уничтожила 55 украинских беспилотников. Об этом сообщило Минобороны России.
ПВО отработала в период с 8.00 до 20.00 над пятью российскими регионами и Черным морем.
В течение дня … дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 55 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении ведомства
Воздушные атаки противника отразили над Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областями, а также над Крымом.
Ранее Минобороны отчиталось об уничтоженных украинских дронах за прошедшую неделю. По данным ведомства, их количество превысило 6 тысяч.