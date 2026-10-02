МО РФ: силы ПВО за день сбили 209 украинских БПЛА над регионами России

Средства ПВО за день уничтожили над регионами более 200 беспилотников ВСУ МО РФ: силы ПВО за день сбили 209 украинских БПЛА над регионами России

Москва2 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны за день перехватили и уничтожили над регионами 209 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 209 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

По данным оборонного ведомства, БПЛА были сбиты над над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Чувашией, Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее, в ночь на 2 октября, российские силы ПВО сбили над регионами РФ 646 украинских беспилотников.