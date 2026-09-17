МО РФ: средства ПВО за день сбили 292 украинских дрона над регионами России

Российские силы ПВО за день уничтожили 292 беспилотника ВСУ МО РФ: средства ПВО за день сбили 292 украинских дрона над регионами России

Москва17 сен Вести.Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили 292 беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня, с 08.00 до 20.00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 292 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа говорится в сообщении

Уточняется, что украинские БПЛА были уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Каспийского и Черного морей.

Ранее стало известно, что в ночь на 17 сентября средства ПВО РФ перехватили и уничтожили 641 беспилотник над российскими регионами и акваториями Черного, Азовского и Каспийского морей.