Москва1 октВести.Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили над регионами 227 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 227 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа

говорится в сообщении

Дроны были сбиты над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, а также над Московским регионом.

В ночь на 1 октября над регионами были сбиты 330 вражеских беспилотников.