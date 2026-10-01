МО РФ: силы ПВО за день уничтожили 227 украинских БПЛА над регионами России

Российская ПВО за день сбила над регионами 227 беспилотников ВСУ МО РФ: силы ПВО за день уничтожили 227 украинских БПЛА над регионами России

Москва1 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили над регионами 227 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 227 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении

Дроны были сбиты над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, а также над Московским регионом.

В ночь на 1 октября над регионами были сбиты 330 вражеских беспилотников.