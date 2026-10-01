Москва1 октВести.Российские средства противовоздушной обороны за день уничтожили над регионами 227 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
В течение дня в период с 8.00 до 20.00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 227 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаговорится в сообщении
Дроны были сбиты над Калужской, Брянской, Курской, Белгородской, Тульской, Воронежской, Тамбовской, Ростовской, Саратовской, Самарской областями, Краснодарским краем, Крымом и Черным морем, а также над Московским регионом.
В ночь на 1 октября над регионами были сбиты 330 вражеских беспилотников.