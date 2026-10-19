Минобороны: ПВО ликвидировала 149 БПЛА ВСУ над Россией за ночь

Системы ПВО за ночь сбили 149 БПЛА ВСУ над Россией Минобороны: ПВО ликвидировала 149 БПЛА ВСУ над Россией за ночь

Москва19 окт Вести.Средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь перехватили и ликвидировали 149 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

БПЛА были сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской и Тульской, Орловской, Липецкой, Воронежской, Самарской и Ростовской областями, а также над территориями республик Крым, Татарстан и Удмуртия.

В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 149 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа следует из сообщения МО

Ранее в ведомстве заявили, что ВСУ за сутки потеряли около 1185 боевиков в зоне спецоперации.