В Минобороны РФ раскрыли суточные потери украинской армии в зоне СВО

МО РФ: потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации составили около 1185 человек В Минобороны РФ раскрыли суточные потери украинской армии в зоне СВО

Москва18 окт Вести.Подразделения Вооруженных сил Украины потеряли порядка 1 185 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции за минувшие сутки. Об этом сообщается в суточной сводке Министерства обороны РФ.

Наибольшие потери противник понес в зоне ответственности группировки войск "Центр" — до 350 человек. В полосе действий группировки "Запад" украинская армия лишилась до 240 военных, подразделения "Севера" и "Востока" уничтожили свыше 195 военнослужащих каждое.

Группировка "Южная" нанесла урон в количестве до 175 бойцов, а потери ВСУ в зоне группировки "Днепр" составили до 30 человек.