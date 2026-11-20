Минобороны РФ: за неделю ВСУ потеряли в зоне СВО около 7,6 тысячи военных

ВСУ потеряли около 7,6 тысячи боевиков в зоне СВО за неделю Минобороны РФ: за неделю ВСУ потеряли в зоне СВО около 7,6 тысячи военных

Москва20 ноя Вести.Украинская армия потеряла в ходе боевых действий в зоне спецоперации порядка 7675 боевиков за неделю. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ за период с 14 по 20 ноября.

Уточняется, что в зоне ответственности группировки российских войск "Запад" ВСУ потеряли 1495 боевиков. Потери противника на участке действия группировки "Восток" составили более 1350 военных.

Кроме того, в зоне контроля Северной группировки противник потерял свыше 1150 военнослужащих, в зоне Южной группировки – также порядка 1150 боевиков.

Самые большие потери противник понес в зоне группировки "Центр": 2375 бойцов и два танка. В зоне ответственности "Днепра" ВСУ потеряли до 145 боевиков.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ за минувшую неделю поразили 12 сухогрузов на Украине. Также были нанесены удары по портовой инфраструктуре, предприятиям военно-промышленного комплекса и логистическим центрам.