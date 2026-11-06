ВСУ потеряли около 7920 военнослужащих за неделю в зоне СВО

Минобороны сообщило о потерях украинских войск на шести направлениях ВСУ потеряли около 7920 военнослужащих за неделю в зоне СВО

Москва6 ноя Вести.Украинские вооруженные формирования потеряли в зоне специальной военной операции около 7920 военнослужащих за минувшую неделю. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Наибольшие потери пришлись на участок действий группировки войск "Центр" – более 2380 человек. В зоне ответственности "Востока" Вооруженные силы Украины (ВСУ) лишились свыше 1410 военнослужащих, "Запада" – более 1380, "Севера" – свыше 1310. На южном направлении российские военные ликвидировали более 1270 бойцов противника. Еще до 170 боевиков ВСУ потеряли в зоне действий группировки "Днепр".

Кроме того, за неделю ВС РФ уничтожили порядка 5315 вражеских дронов. Также сбиты четыре ракеты "Фламинго".