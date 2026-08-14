ВСУ потеряли 9585 военнослужащих за неделю Минобороны: за неделю ВСУ потеряли 9585 военнослужащих

Москва14 авг Вести.Недельные потери ВСУ в зоне спецоперации (СВО) составили 9585 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки войск "Днепр" уничтожено до 220 военнослужащих ВСУ, группировкой войск "Центр" ликвидировано 2435 бойца ВСУ.

В зоне ответственности "Запада" противник потерял более 1500 солдат. Потери украинских вооруженных формирований в зоне ответственности группировки войск "Восток" составили более 2 405 человек.

Группировка войск "Север" уничтожила 1 595 военнослужащих ВСУ. ВСУ за неделю потеряли более 1430 военнослужащих и танк в зоне ответственности "Южной" группировки войск.

Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России (ВС РФ) в течение недели освободили восемь населенных пунктов в зоне специальной военной операции.