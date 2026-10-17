ВСУ потеряли за последние сутки в зоне СВО около 1185 боевиков

ВСУ потеряли за прошедшие сутки почти 1,2 тыс. боевиков в зоне СВО ВСУ потеряли за последние сутки в зоне СВО около 1185 боевиков

Москва17 окт Вести.Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в живой силе составили около 1 185 боевиков на всех направлениях специальной военной операции (СВО) за прошедшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные, предоставленных пресс-центрами группировок российских войск.

Так, в зоне ответственности "Севера" потери ВСУ составили более 170 боевиков, "Запада" - до 220, "Юга" - до 190, "Центра" - до 350 и в зоне ответственности "Днепра" противник потерял до 35 военных.

Украинские подразделения в зоне проведения специальной военной операции за неделю с 3 по 9 октября потеряли порядка 10135 военнослужащих. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.