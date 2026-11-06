Минобороны: ПВО РФ за неделю уничтожила 5315 украинских беспилотников

ПВО РФ за неделю уничтожила 5315 украинских беспилотников Минобороны: ПВО РФ за неделю уничтожила 5315 украинских беспилотников

Москва6 ноя Вести.Средства противовоздушной обороны РФ за неделю уничтожили 5315 дронов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным ведомства, также удалось ликвидировать четыре крылатые ракеты "Фламинго".

Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая авиационная бомба, 4 крылатые ракеты большой дальности "Фламинго", 6 крылатых ракет большой дальности "Нептун", 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 5 315 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа говорится в сообщении министерства

По информации Минобороны, с начала проведения специальной военной операции силы ПВО сбили свыше 281 тысячи беспилотников, 672 зенитных комплекса, 674 самолета и 284 вертолета.

Ранее также сообщалось, что за ночь ПВО РФ ликвидировала 142 украинских дрона.