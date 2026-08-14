МО РФ: средства ПВО перехватили за неделю 7078 дронов ВСУ и 64 авиабомбы

Силы ПВО за неделю уничтожили 7078 украинских дронов, заявили в МО РФ МО РФ: средства ПВО перехватили за неделю 7078 дронов ВСУ и 64 авиабомбы

Москва14 авг Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую неделю перехватили и уничтожили в зоне спецоперации 7078 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, были уничтожены 64 украинские управляемые авиационные бомбы и поражены 16 снарядов американских реактивных систем залпового огня HIMARS и чешских Vampire.

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В МО РФ также сообщили, что российская армия за период 8-14 августа уничтожили 15 морских судов и катеров. Все они действовали в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).