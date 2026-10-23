Москва23 октВести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 5593 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.
За неделю с 17 по 23 октября российская ПВО также перехватила семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго".
Были также уничтожены пять управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.
Кроме того, в ведомстве отчитались об уничтожении пяти украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Удары по морским беспилотникам нанесли силы Черноморского флота.
Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" представит новую концепцию защиты населения, войск и объектов от беспилотников "Антидроновый купол". Проект также предполагает варианты защиты транспортных колонн и автомобилей, перевозящих грузы и особо охраняемых лиц.