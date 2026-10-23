МО РФ: силы ПВО за неделю сбили почти 5,6 тыс. дронов ВСУ и семь ракет Фламинго

Российская ПВО уничтожила почти 5,6 тыс. украинских БПЛА за неделю МО РФ: силы ПВО за неделю сбили почти 5,6 тыс. дронов ВСУ и семь ракет Фламинго

Москва23 окт Вести.Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили 5593 украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны России.

За неделю с 17 по 23 октября российская ПВО также перехватила семь крылатых ракет большой дальности "Фламинго".

Были также уничтожены пять управляемых авиационных бомб и три реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, в ведомстве отчитались об уничтожении пяти украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря. Удары по морским беспилотникам нанесли силы Черноморского флота.

Ранее сообщалось, что "Рособоронэкспорт" представит новую концепцию защиты населения, войск и объектов от беспилотников "Антидроновый купол". Проект также предполагает варианты защиты транспортных колонн и автомобилей, перевозящих грузы и особо охраняемых лиц.