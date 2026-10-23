Москва23 октВести."Рособоронэкспорт" впервые представит концепцию защиты населения, войск и объектов от БПЛА "Антидроновый купол" в ходе третьего саммита Россия – Африка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Мероприятие пройдет 28-29 октября в московском Гостином дворе.
В рамках проекта также предлагаются варианты защиты транспортных колонн и автомобилей, перевозящих грузы и особо охраняемых лиц.
"Антидроновый купол" предназначен для защиты населения, а также стратегических, инфраструктурных объектов, мостов, зданий, предприятий топливно-энергетического комплекса и мест дислокации войск от атак БПЛАговорится в заявлении
Уточняется, что линейка защиты в скором времени пополнится лазерным оружием и комплексами воздействия с электромагнитным импульсом.
Ранее холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" передал Минобороны России новые системы поражения воздушных целей "Зубр".