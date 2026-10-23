Защиту от БПЛА "Антидроновый купол" представят на саммите Россия – Африка

"Рособоронэкспорт" разработал новую защиту от беспилотников "Антидроновый купол" Защиту от БПЛА "Антидроновый купол" представят на саммите Россия – Африка

Москва23 окт Вести."Рособоронэкспорт" впервые представит концепцию защиты населения, войск и объектов от БПЛА "Антидроновый купол" в ходе третьего саммита Россия – Африка. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Мероприятие пройдет 28-29 октября в московском Гостином дворе.

В рамках проекта также предлагаются варианты защиты транспортных колонн и автомобилей, перевозящих грузы и особо охраняемых лиц.

"Антидроновый купол" предназначен для защиты населения, а также стратегических, инфраструктурных объектов, мостов, зданий, предприятий топливно-энергетического комплекса и мест дислокации войск от атак БПЛА говорится в заявлении

Уточняется, что линейка защиты в скором времени пополнится лазерным оружием и комплексами воздействия с электромагнитным импульсом.

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