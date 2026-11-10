"Антидроновый купол" покажут на форуме по безопасности в Москве

В Москве на форуме по безопасности покажут "Антидроновый купол" "Антидроновый купол" покажут на форуме по безопасности в Москве

Москва10 ноя Вести.Новейшие российские оборонительные решения, в том числе "Антидроновый купол", представлены в Москве на форуме по безопасности.

Форум проходит с 10 по 11 ноября в Центре международной торговли. На форуме представлены проверенные в реальных условиях образцы, отвечающие основным угрозам, сообщает РИА Новости.

Среди них – новейший проект компании "Антидроновый купол", ударные средства большой дальности, а также БПЛА различного назначения сообщил гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев

Например, для организации защиты компания представляет ЗРПК "Панцирь-С1М", зенитный артиллерийский комплекс "Цитадель", комплексы радиоэлектронного подавления дронов, в том числе "Силок" и другие образцы.