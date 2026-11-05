Москва5 ноя Вести.На полях Международного форума обеспечения коллективной безопасности в Москве пройдет выставка достижений России в развитии военно-промышленного комплекса, медицины, радиолокационных систем, промышленности, робототехники и сферы аддитивных технологий. Об этом сообщила пресс-служба фонда "Росконгресс".

На экспозиции свои разработки представят 27 предприятий из Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда, Перми и Тулы. Выставка составлена по ключевым направлениям сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Обучению операторов беспилотных авиационных систем и развитию тактической медицины будет посвящен интерактивный стенд МЧС России. Здесь же посетителям дадут попробовать виртуальный учебный комплекс.

Рособоронэкспорт представит образцы вооружений и боеприпасов. На стенде будут размещены разведывательно-ударный комплекс "Ланцет-Э", беспилотный летательный аппарат "Скат 350М", а также автомат АК-15 в различных исполнениях и самозарядный карабин Лобаева ZOV.

Также свои разработки покажут "Концерн "Калашников", "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение", НПО "Милитех", "Московская оружейная компания" и другие российские предприятия.

Развитию промышленности и инновационных технологий также уделят особое внимание. На выставке покажут российский высокотемпературный 3D принтер F2 Kubo, роботизированные комплексы "Импульс-Пожарный" и "Городовой", а также программу для автоматизации процессов "Альфа платформа".

Международный форум обеспечения коллективной безопасности пройдет в Москве 10–11 ноября в Центре международной торговли.