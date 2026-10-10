Москва10 окт Вести.На стартап-саммите было представлено около 100 московских инновационных решений, охватывающих ключевые сферы развития мегаполиса: от биотехнологий и продовольственной безопасности до робототехники. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Фонда "Московский инновационный кластер" (МИК) Алексей Парабучев.

Более 4,5 тысячи человек стали участниками второго Московского стартап-саммита, прошедшего в столице 29 и 30 сентября на площадке "СберСити". Событие объединило технологических предпринимателей, инвесторов, представителей крупного бизнеса, научного сообщества и профильных ведомств из России и еще 21 страны. По итогам мероприятия заключено более 50 соглашений о сотрудничестве.

Сегодня здесь, на стартап-саммите мы представили порядка 100 решений, которые покрывают практически все ключевые направления развития мегаполиса. Это и то, что касается здоровья и биотехнологий. Это и то, что касается вопросов продовольственной безопасности. Это и роботехнические решения, тоже очень востребованные в городе рассказал Парабучев

Ранее глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском стартап-саммите, заявил, что страх и лень являются двигателем прогресса. По его мнению, именно эти факторы заставляют людей искать новые пути решения проблем и двигаться вперед.