Глава Фонда МИК рассказал, как кластер помогает внедрять инновации в жизнь Парабучев: в МИК создана самая большая в мире сеть пилотного тестирования

Москва10 окт Вести.Московский инновационный кластер поддерживает стартапы, предоставляя им площадки для тестирования и субсидии для внедрения решений, которые повышают эффективность городской инфраструктуры и бизнеса. Об этом ИС "Вести" рассказал генеральный директор Фонда "Московский инновационный кластер" (МИК) Алексей Парабучев.

Второй Московский стартап-саммит, состоявшийся 29–30 сентября в "СберСити", собрал свыше 4,5 тысячи делегатов. В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, инвесторы, ученые и государственные деятели из России и 21 зарубежного государства. Итогом саммита стало подписание более 50 партнерских соглашений.

В Московском инновационном кластере создана самая большая в мире сеть пилотных площадок тестирования, куда стартаперы-предприниматели могут предложить свое решение. Мы покрываем практически все сферы городской жизни. И если решение пилотируются в интересах города, то мы предоставляем субсидию на покрытие операционных издержек до четырех миллионов, чтобы они подрастали, чтобы у них была возможность оторвать сотрудников, которые будут участвовать в тестировании, предоставить самоустройство. Для нас очень важно, что финальная точка — это внедрение в интересах либо жителей, либо очень многие проекты реализуются в интересах бизнеса, оптимизируя их затраты, повышая и эффективность рассказал Парабучев

Ранее глава Сбербанка Герман Греф, выступая на Московском стартап-саммите нашел неожиданное объяснение движущим силам прогресса. По его мнению, именно лень и страх заставляют нас двигаться вперед. Он отметил, что эти чувства — не помеха, а мощный стимул, который подталкивает людей к поиску нестандартных решений и развитию технологий.