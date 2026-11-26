В Москве прошел форум о роли технологий и ИИ в развитии благотворительности Форум "Технологии Добра" объединил НКО, бизнес и представителей власти

Москва26 ноя Вести.Erid: F7NfYUJCUneVfSc8THBL

В Москве состоялся третий ежегодный форум "Технологии Добра", организованный Совкомбанком и Фондом "Сколково". Мероприятие объединило более 7,8 тыс. участников – представителей государства, бизнеса и некоммерческого сектора.

В рамках деловой программы форума прошло более 20 сессий с участием свыше 140 спикеров, которые обсудили применение цифровых решений и искусственного интеллекта в благотворительности.

Центральной темой форума стал "Новый ракурс благотворительности". Участники обсудили, как технологии помогают НКО сокращать административные расходы, привлекать ресурсы и масштабировать социальные проекты. В частности, на платформе "Технологии Добра", которую развивают Совкомбанк и Фонд "Сколково", некоммерческим организациям доступны 48 бесплатных продуктов и сервисов. По данным организаторов, в 2026 году каждый рубль, вложенный банком и партнерами в развитие платформы, приносит НКО 24 рубля пользы.

Отдельное внимание уделили поддержке небольших организаций и развитию благотворительности в регионах. Первый заместитель председателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что цифровые инструменты позволяют снизить административную нагрузку на НКО и направить больше ресурсов непосредственно на помощь людям.

Обсуждение на форуме помогло сохранить в поправках к Налоговому кодексу право регионов устанавливать пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для некоммерческих организаций. Это значимая мера поддержки, которая позволяет НКО направлять больше средств на свою основную деятельность отметил Сергей Хотимский

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков, в свою очередь, сообщил, что в регионе работают более 3,6 тыс. некоммерческих организаций, а каждый третий житель хотя бы раз участвовал в социальных инициативах.

В деловую программу также вошла дискуссия о роли публичных людей в благотворительности. В ней приняли участие телеведущая и основатель фонда "Фонарик" Ида Галич, актриса и продюсер Дарья Мороз, народный артист России Владимир Вдовиченков и чемпион мира по хоккею Максим Сушинский. Участники обсудили, как известность и внимание широкой аудитории помогают привлекать ресурсы для решения социальных проблем.

Завершился форум вручением премии "Технологии Добра", лауреатами которой стали семь разработчиков технологических решений, представителей бизнеса и лидеров социальных инициатив.

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