РБК совместно с А7 проведет II Внешнеторговый форум в Москве

РБК совместно с А7 проведет II Внешнеторговый форум РБК совместно с А7 проведет II Внешнеторговый форум в Москве

Москва9 ноя Вести.18 ноября в Москве РБК совместно с А7 проведет II Внешнеторговый форум. На площадке Центра событий РБК представители государства, бизнеса и финансовых институтов обсудят международные расчеты, развитие экспорта и новые логистические маршруты.

Деловая программа охватит ключевые вопросы внешнеэкономической деятельности – от выхода на зарубежные рынки до финансирования сделок и организации поставок. Центральной станет сессия "Внешняя торговля: положительное сальдо", посвященная изменениям структуры импорта и экспорта, перспективам сотрудничества в рамках БРИКС и ШОС, торговому балансу и государственной поддержке.

Отдельные дискуссии будут посвящены несырьевому экспорту, будущему параллельного импорта, сертификации и экспертизе. В рамках финансовой сессии участники рассмотрят условия международных расчетов, цифровые финансовые активы и криптоактивы. Логистический и цифровой блоки охватят развитие грузовых маршрутов и хабов, электронную торговлю и кибербезопасность сделок.

Среди приглашенных спикеров – директор департамента международной кооперации и лицензирования в сфере внешней торговли Минпромторга России Андрей Миронов, президент АКИТ Артем Соколов, руководитель управления ВЭД WB Банка Анна Новикова, Виктор Меркулов, директор по логистике AliExpress CIS и первый заместитель генерального директор А7 Ирина Акопян.