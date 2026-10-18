РФ предлагает создать в Москве региональную платформу на базе Всемирного банка Оверчук: Россия предлагает создать в Москве платформу на базе Всемирного банка

Москва18 окт Вести.Россия предлагает создать в Москве на базе Всемирного банка региональную платформу обмена знаниями, которая была бы полезна всему миру. Об этом заявил вице-премьер Алексей Оверчук по итогам участия в осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

По его словам, Всемирный банк за годы работы накопил огромный объем экспертизы, делится ею с другими странами и собирает лучшие мировые практики, Россия тоже участвует в этом.

Мы уже давно не являемся заемщиками Всемирного банка, мы сегодня находимся в положении, когда нам самим есть что предложить миру. Раньше у нас шли переговоры о том, чтобы организовать на базе Всемирного банка в Москве региональную платформу обмена знаниями сказал Оверчук в интервью ТАСС

Вице-премьер отметил, что Россия подняла вопрос о возобновлении переговоров. Такая платформа в Москве, по его мнению, принесла бы пользу странам региона, глобального Юга и самой России.

Оверчук добавил, что за последние 20 лет российские компании выиграли в закупочных процедурах банка тендеры на сумму более 5 млрд долларов, и назвал это серьезным показателем в условиях глобальной конкуренции. Чтобы экспортеры лучше знали правила закупок Всемирного банка и активнее наращивали присутствие на мировых рынках, для них вместе с банком проведут учебные семинары на базе Российского экспортного центра.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что давно назрел вопрос о совершенствовании глобальных институтов экономического управления, таких как МВФ, Всемирный банк и Всемирная торговая организация, и что важно усиливать координацию стран БРИКС в их рамках.