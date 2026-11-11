В Москве обсудят создание экосистемы доверия для технологического лидерства На конгрессе "Иннопрактики" обсудят формирование экосистемы доверия

Москва11 ноя Вести.Создание экосистемы доверия, объединяющей бизнес, власть, науку и культуру обсудят участники XIII конгресса "Инновационная практика: наука плюс бизнес".

Конгресс пройдет 18 ноября в Москве. Его организатором выступает компания "Иннопрактика" при поддержке Национального центра "Россия".

Ключевая тема мероприятия – формирование экосистемы доверия, в которой бизнес, власть, наука и культура могут эффективно взаимодействовать, создавая надежную репутацию страны и открывая возможности для технологического лидерства.

По словам первого заместителя гендиректора компании "Иннопрактика", общественного омбудсмена в сфере защиты прав высокотехнологичных компаний-лидеров Натальи Поповой, доверие – это невидимый капитал, который ускоряет развитие экономики.

Объединяя науку, бизнес, культуру и власть, экосистема доверия устраняет барьеры, открывает возможности для инвестиций и становится драйвером технологического лидерства и устойчивого развития страны. На основе доверия возникает международная кооперация, расширяются обмен технологиями и научное сотрудничество, что обогащает национальную модель инновационного развития и создает основу для экономического роста подчеркнула Наталья Попова

На пленарном заседании "Экосистема доверия как стимул для технологического лидерства: единство науки, бизнеса, культуры и власти" спикеры поделятся практическими механизмами и инструментами, способными объединить разрозненные инновационные инициативы в целостную среду.

К участию в пленарном заседании приглашены: помощник президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий, руководитель Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Игорь Чайка, председатель правления – генеральный директор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков, председатель ПАО "Банк ПСБ" Петр Фрадков, президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, председатель российской части Делового совета БРИКС Андрей Гурьев, генеральный директор АНО "Институт развития интернета" Алексей Гореславский.

В рамках 11 сессий участники конгресса обсудят технологическое партнерство как основу доверия в новой архитектуре мировой экономики, сценарии технологического лидерства, в том числе в фарминновациях и ядерной медицине, роль искусственного интеллекта и квантовый мир будущего.

Также на площадке мероприятия состоятся дискуссии о формировании образовательной экосистемы доверия, новых подходах к формированию кадрового потенциала отрасли АПК, национальных моделях научно-технологического прогнозирования.

Ассоциация "Национальных чемпионов" представит на экспозиции инновационные решения и образцы продукции высокотехнологичных производств. Фотовыставка работ финалистов международного конкурса "Картина мира", организованного "Иннопрактикой" и Государственной Третьяковской галереей в 2026 году, даст представление о понимании молодыми художниками из разных стран ценностей современного мира.