В РФ представили платформу "Душа России" для взаимодействия бизнеса и регионов Цифровая платформа "Душа России" объединит творческий и деловой потенциал страны

Москва5 ноя Вести.Росконгресс и ПСБ на Международной неделе "Народы России" представили новую цифровую платформу "Душа России", которая призвана повысить инвестиционную привлекательность регионов страны, сообщили в пресс-службе фонда.

Международная неделя "Народы России" проходит в Москве 2-8 ноября. Президент РФ Владимир Путин посетил совместную экспозицию проекта "Душа России" и РГО.

Платформа "Душа России" является межотраслевой экосистемой, объединяющей интеллектуальный, культурный и предпринимательский потенциал РФ, указали в Росконгрессе.

В основе работы экосистемы лежит модель платформенной экономики, предполагающая объединение ресурсов, компетенций и возможностей различных участников для создания совместной ценности. Ее задача — сформировать постоянно действующую среду для профессиональных и предпринимательских сообществ, научных и технологических команд, креативных индустрий, бизнеса и институтов развития говорится в сообщении

Платформа в перспективе станет инфраструктурой горизонтального взаимодействия, в которой регионы, отрасли и профессиональные объединения смогут реализовывать совместные проекты. "Душа России", кроме того, направлена на повышение инвестиционной готовности проектов и продвижение российских разработок, продуктов и брендов на внутреннем и внешнем рынках.

Проект "Душа России" открывает дополнительные возможности для объединения творческого, интеллектуального и делового потенциала страны. Особенно важно, что такая экосистема позволит усилить взаимодействие между регионами, бизнесом, профессиональными сообществами и институтами развития, помогая превращать идеи и компетенции в конкретные проекты, инвестиции и новые экономические возможности сказал вице-премьер Александр Новак

Как, в свою очередь, отметил советник президента РФ Антон Кобяков, проект "Душа России" станет одним из инструментов развития инвестиционной привлекательности регионов, укрепления туристической конкурентоспособности, развития российской экономики через поддержку отечественных производителей народно-художественные промыслов.