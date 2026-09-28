На Международной неделе "Народы России" обсудят единство и традиции

Названы ключевые темы Международной недели "Народы России" На Международной неделе "Народы России" обсудят единство и традиции

Москва28 сен Вести.Стала известна архитектура деловой программы Международной недели "Народы России", ключевыми темами которой станут единство народов, историческая память, служение Отечеству и семья. Подробная информация о программе, участниках и предстоящих мероприятиях опубликована на официальном сайте Недели.

Деловая программа будет состоять из четырех основных треков: "Единство народов", "Историческая память и преемственность поколений", "Служение Отечеству и ответственность за его судьбу" и "Крепкая семья". В рамках тематических сессий участники обсудят вопросы реализации государственной национальной политики, сохранения исторической памяти, культурного и гуманитарного сотрудничества.

Программа Международной недели "Народы России" призвана продемонстрировать открытость России всему миру и обозначить проекты, направленные на выстраивание объединяющего межнационального диалога, уважение культурного многообразия и объединение усилий ради обеспечения благополучия и безопасности человека независимо от его национальности отметил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу

Отдельное внимание планируется уделить сохранению культуры и традиций народов России, а также вопросам единства многонационального общества. Ключевая тема Международной недели сформулирована как "Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности".

Главная тема деловой программы Международной недели "Народы России" полностью отражает стратегическую роль нашей страны как пространства межцивилизационного диалога, где единство народов и опора на традиционные ценности становятся фундаментом многостороннего сотрудничества заявил советник президента РФ Антон Кобяков

Деловая программа начнется с церемонии открытия Международной недели "Народы России" и Всероссийского форума национального единства. Центральной площадкой станет Центр международной торговли. Помимо деловых мероприятий, программа Недели будет включать молодежные, просветительские, культурные, спортивные и выставочные проекты.

Международная неделя "Народы России" проводится ежегодно в соответствии с Указом президента Российской Федерации № 382 от 1 июня 2026 года, объявленного Годом единства народов России. Координатором мероприятий Международной недели выступает аппарат Совета Безопасности Российской Федерации. Оператор – Фонд Росконгресс.