Муниципалитеты 70 стран встретились на форуме в Москве Первый муниципальный форум в Москве объединил 70 стран

Москва25 ноя Вести.В Москве завершился первый Международный муниципальный форум, собравший более двух тысяч представителей муниципалитетов из 70 стран и всех 89 регионов России. Главной темой мероприятия стала устойчивая трансформация городов и развитие международного сотрудничества на муниципальном уровне, сообщили в пресс-службе форума.

Форум прошел в Национальном центре "Россия" впервые в соответствии с указом президента РФ от 29 декабря 2025 года. Его организатором выступил Фонд Росконгресс, соорганизатором - Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления (ВАРМСУ) при поддержке правительства России.

Международный муниципальный форум объединил более 2000 представителей муниципалитетов из 70 стран мира и из всех 89 субъектов Российской Федерации, что подтверждает высокий интерес к развитию международного сотрудничества на муниципальном уровне приводятся в сообщении слова советника президента Российской Федерации, ответственного секретаря оргкомитета форума Антона Кобякова

Президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам отметил, что местное самоуправление в стране развивается на прочной конституционной основе и является частью единой системы публичной власти. По его словам, Россия готова делиться опытом реализации муниципальных и общественных инициатив и открыта к сотрудничеству с партнерами по БРИКС, ЕАЭС, СНГ и другим международным объединениям.

Форум собрал участников из Европы, Азии, Африки, Ближнего Востока и Америки. По словам Антона Кобякова, это поможет обмену опытом, развитию побратимских связей и совместных проектов.

На форуме подписали соглашения Краснодарского края с департаментом Канелонес, Красноярска с Виндхуком, Тюменской гордумы с Минским горсоветом, а также ВАРМСУ с партнерами из Узбекистана и Камеруна.

Также вручили премию БРИКС+ за лучшие муниципальные программы: на нее претендовали проекты из 38 стран. Завершилось мероприятие пленарной сессией о роли мегаполисов в экономике, цифровизации, ЖКХ, транспорте, туризме и предпринимательстве.