Москва18 ноя Вести.Цифровизация процедуры подачи заявок в Фонд президентских грантов позволила существенно увеличить количество поддержанных проектов за пределами Москвы. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил губернатор Красноярского края Михаил Котюков.

По его словам, каждый третий житель края занимался благотворительностью. Одним из практических инструментов поддержки остаются гранты. При этом стратегия региона заключается не в замыкании на краевой столице, так как социальные проекты должны появляться и в других городах региона.

Опыт Фонда президентских грантов очень показателен. Цифровизация самой процедуры подачи заявок позволила существенно увеличить количество поддержанных проектов за пределами Москвы. Это существенно повышает, соответственно, доступность таких грантовых программ. Очень важные партнерские программы, где тот же самый Фонд президентских грантов поддерживает региональные конкурсы, и мы тем самым увеличиваем общий объем ресурсов, которые направляются на поддержку некоммерческого сектора рассказал Котюков

Глава Красноярского края принял участие в форуме "Технологии добра", где на одной площадке могли вести диалог представители некоммерческих организаций, государства и бизнеса. Главная тема этого года – как технологии помогают развивать некоммерческий сектор и совершенствуют процесс благотворительности.