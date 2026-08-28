2,8 тыс. предложений отправили краснодарцы на форум "Сильные идеи" за 6 лет Кондратьев: 2,8 тыс. предложений отправили краснодарцы на форум "Сильные идеи"

Москва28 авг Вести.Жители Краснодарского края в рамках форума "Сильные идеи нового времени" за шесть лет его работы выдвинули 2,8 тысячи различных предложений. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Этот факт подчеркивает неравнодушие людей к вызовам и к проблемам, которые их окружают в жизни, отметил губернатор. Но самое главное, что граждане не только констатируют проблемы, а говорят о них и находят решения, чтобы изменить текущую ситуацию к лучшему, подчеркнул Кондратьев.

За время существования работы форума, он начал работать с 2020 года, от Краснодарского края, от жителей края поступило более 2800 различных идей. И из них из них 60 вошли в топ-1000… Результат, безусловно, в крае уже есть, мы реализуем в рамках инициатив различные идеи сказал он

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин прибыл в Нижний Новгород, где примет участие в пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени" и осмотрит выставку конкурса передовых проектов, представленной на мероприятии.