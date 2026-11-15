Москва15 ноя Вести.Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в интервью ИС "Вести" рассказал о дополнительном финансировании регионального фонда развития промышленности.

Мы последние два года докапитализируем региональный фонд развития промышленности. Были использованы возможности инфраструктурного меню поддержки региональных бюджетов с федерального уровня отметил он

По его словам, деньги пошли не только на создание и обновление инфраструктуры. Значительная часть, почти миллиард рублей, добавлена в капитализацию фонда, потому что очень высокий спрос.