Паслер: работа по развитию производства в Свердловской области будет постоянной

Губернатор Паслер - о развитии производства в условиях сокращения импорта Паслер: работа по развитию производства в Свердловской области будет постоянной

Москва17 сен Вести.Работа по развитию производств после сокращения импорта будет идти постоянно, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер в интервью ИС "Вести".

По его словам, потребности в мире меняются, появляются новые технологии и продукты, у людей меняется спрос.

Поэтому работа с точки зрения закрытия импорта будет постоянной. Конечно же, мы запустили много крупных производств и в прошлом году, и в этом году заявил губернатор

Но это, отметил Денис Паслер, совместная работа с бизнесом, который инвестирует в регион и верит в него, видит потенциал в развитии как с точки зрения кадров, так и с точки зрения инфраструктурных и логистических возможностей.