Москва8 сен Вести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер намерен не допустить закрытия предприятия "Русала" в регионе и ради этого готов даже ругаться с руководством компании. С таким заявлением он выступил в рамках прошедшей 8 сентября пресс-конференции.

Он подчеркнул, что заводы в области обеспечивают около 80% всего глинозема и сырья для производства алюминия в России, который необходим для самых разных отраслей, в том числе - гражданской промышленности и самолетостроения.

Если потребуется ругаться, мы этим с удовольствием займемся. Компания работает давно, и хочется, чтобы мы жили в едином пространстве задач, которые стоят перед регионом и страной приводит ИС "Вести" слова главы региона

В августе 2026 года стало известно, что "Русал" планирует законсервировать ряд сырьевых производств. В обращении упоминаются Пикалевский глиноземный завод (ПГЛЗ), Североуральский бокситовый рудник (СУБР), а также Богословский и Уральский заводы по производству глинозема.