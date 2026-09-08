Москва8 сенВести.Губернатор Свердловской области Денис Паслер намерен не допустить закрытия предприятия "Русала" в регионе и ради этого готов даже ругаться с руководством компании. С таким заявлением он выступил в рамках прошедшей 8 сентября пресс-конференции.
Он подчеркнул, что заводы в области обеспечивают около 80% всего глинозема и сырья для производства алюминия в России, который необходим для самых разных отраслей, в том числе - гражданской промышленности и самолетостроения.
Если потребуется ругаться, мы этим с удовольствием займемся. Компания работает давно, и хочется, чтобы мы жили в едином пространстве задач, которые стоят перед регионом и странойприводит ИС "Вести" слова главы региона
В августе 2026 года стало известно, что "Русал" планирует законсервировать ряд сырьевых производств. В обращении упоминаются Пикалевский глиноземный завод (ПГЛЗ), Североуральский бокситовый рудник (СУБР), а также Богословский и Уральский заводы по производству глинозема.