Средства ПВО сбили за неделю больше 5 тыс. украинских дронов в зоне спецоперации МО РФ раскрыло итоги работы ПВО за неделю: 5031 дрон и 4 ракеты "Фламинго"

Москва2 окт Вести.За недельный период с 26 сентября по 2 октября 2026 года российские средства противовоздушной обороны уничтожили в зоне СВО более 5000 беспилотников самолетного типа ВСУ, 37 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS и четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго". Такие данные в пятницу привело Минобороны России.

С 26-го сентября по 2-е октября 2026 года средствами противовоздушной обороны сбиты 37 управляемых авиационных бомб, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, четыре крылатые ракеты большой дальности "Фламинго" и 5031 беспилотный летательный аппарат самолетного типа говорится в сообщении

В военном ведомстве также привели актуальные данные о суммарных потерях противника с момента начала специальной военной операции. По этим сведениям, уничтожены 674 самолета и 284 вертолета, 250 151 дрон, 672 зенитных ракетных комплекса, 31 096 танков и других боевых бронированных машин, 1 784 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 36 607 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 73 407 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ.